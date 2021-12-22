Блинкен сообщил, что США сочли неприемлемыми часть предложений РФ по гарантиям безопасности

США сочли неприемлемыми часть предложений РФ по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что власти страны сочли неприемлемыми часть предложений России по гарантиям безопасности.

- Некоторые из предложений явно не подходят, — сказал он во время брифинга.

Однако есть и моменты, которые стоит обсудить, добавил Блинкен. Он уточнил, что диалог между странами должен быть не только о предложениях России, но и о ее действиях, которые вызывают обеспокоенность США. Блинкен отметил, что Вашингтон готов к сдерживанию Москвы, но и к диалогу с ней.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.