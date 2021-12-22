«Омикрон» обнаружен в 106 странах мира

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 106 странах мира Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 106 странах мира.

В организации рассказали, что «омикрон» распространяется быстрее, чем «дельта». Риск, связанный с новым штаммом, охарактеризован как «очень высокий». Причем это касается и стран с высоким уровнем коллективного иммунитета.

Также пока у ВОЗ нет точной информации о тяжести течения болезни при заражении «омикроном». Однако у людей, которые переболели или прошли первичный курс вакцинации, нейтрализация штамма оказалась ниже, чем в случае с другими вариантами.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как проходит заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, для этой мутации COVID-19 характерны особые симптомы, чем-то похожие на симптомы гриппа. Как сообщил Мурашко во вторник, 21 декабря, чаще всего больные штаммом «омикрон» жалуются на першение в горле и лихорадку. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.