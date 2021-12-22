Стоимость ОСАГО вырастет после повышения выплат пострадавшим в ДТП

Цена ОСАГО вырастет после роста выплат пострадавшим в ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов договорилось с профильными ведомствами об изменениях системы ОСАГО. В законопроект планируется внести два ключевых изменения.

Как пишут «Ведомости», первое изменение касается повышения лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза с 500 000 до 2 миллионов рублей. Сейчас пострадавшему в результате ДТП с общественным транспортом выплачивают до 2 миллионов рублей, при аварии с обычным автомобилем – лишь 500 000 рублей.

Кроме того, предлагается запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Сейчас износ не учитывается и на ремонт приходится не более 10-12 процентов выплат по ОСАГО.

В ведомстве понимают, что изменения приведут к росту стоимости ОСАГО, но считают эти реформы выгодными. Проект закона планируется подготовить в 2022 году.

Ранее председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в ходе следующей сессии Госдумы депутаты рассмотрят законопроект, которым предлагается внести поправки в закон об ОСАГО. В декабре 2021 года общественники предложили ввести в ОСАГО дополнительные опции: страхование автомобилей от падения деревьев и сосулек, а также от повреждений из-за плохих дорог. Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявлял, что средняя цена на полис ОСАГО в России может уменьшиться, если автомобилисты будут ездить аккуратнее и в стране снизится количество страховых случаев при авариях.