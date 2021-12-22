Российские виноделы предложили поднять цену на шампанское на 18%

Производители игристого вина предлагают с Нового года повысить цены на 18 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 2022 года могут увеличиться цены на шампанское. С таким предложением выступила Ассоциация производителей игристых вин, пишет Известия.

Производители обратились в Минфин с предложением проиндексировать минимальную розничную цену на шампанские вина с 2022 года без малого на 18 процентов – со 169 до 199 рублей за 0,75 л.

По мнению ответственного секретаря Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрия Киселева, качественное шампанское российского производства в розничной продаже не может стоить менее 250 рублей.

Необходимость повысить цены производители мотивируют тем, что уже увеличилась себестоимость игристых вин, а с 1 января повышаются акцизы на них. Уложиться в действующие минимумы по цене для добросовестных производителей невозможно, и существует риск, что на прилавки попадут дешевые опасные для здоровья фальсификаты, предупреждают они.

Ранее экономист Долгова предупредила, что в России к Новому году могут на 20 процентов вырасти цены на вино, овощи и фрукты.