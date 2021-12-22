Цена газа в Европе превысила рекордные 2300 долларов за 1 тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила рекордные 2300 долларов за 1 тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость голубого топлива в европейском регионе впервые за время биржевых торгов превысила отметку в 2,3 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на нидерландском хабе TTF на пике росла на 24%, достигая 2,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Напомним, накануне компания «Газпром» приостановила транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа». Незадолго до этого концерн не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе 2022 года, а также заказал только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа». Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал произошедшее сугубо коммерческой ситуацией.