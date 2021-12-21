Песков назвал остановку потока газа по "Ямалу — Европа" коммерческой ситуацией

Песков назвал остановку физического потока газа по "Ямалу — Европа" коммерческой ситуацией Фото: REUTERS

Остановка физического потока газа в Германию через трубопровод «Ямал - Европа» не связана с ситуацией вокруг заполнения второй нитки газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав произошедшее сугубо коммерческой ситуацией.

«Нет, это абсолютно коммерческая ситуация… О конкретных причинах нужно задавать вопрос "Газпрому". Никакой здесь связи нет. Это абсолютно коммерческая ситуация», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, с чем связано начало снижения поставок голубого топлива по трубопроводу «Ямал - Европа», а также есть ли связь с заполнением второй нитки «Северного потока – 2»

Напомним, накануне компания «Газпром» приостановила транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа». Незадолго до этого концерн не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе 2022 года, а также заказал только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа». Как писал сайт kp.ru, сегодня, 21 декабря, цена на газ в Европе превысила 1 850 долларов впервые с 6 октября 2021.