С 2022 года на «Госуслугах» по умолчанию включается двухфакторная аутентификация

С 2022 года на сайте госуслуг вводится по умолчанию двойная аутентификация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2022 года на портале госуслуг будет введена двухфакторная идентификация по умолчанию. Пользователям нужно будет ввести не только логин и пароль, но и код, который они получат в смс-сообщении, пишет Известия.

Двухфакторная аутентификация вводится по инициативе Минцифры при поддержке Госдумы. Это своевременная мера, считают эксперты.

Сейчас около 90 процентов из более чем 100 млн профилей на сайте госуслуг имеют однофакторную авторизацию. Большинство людей использует в качестве логина номер паспорта или СНИЛС. Пароль, как правило, у значительной части пользователей простой и очень слабый с точки зрения защиты. В то же время функционал и посещаемость портала растет в разы, что может привлечь внимание мошенников. Аферисты могут завладеть персональными данными гражданина, получить на его имя кредит или провести сделки с имуществом.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на портале госуслуг с 2022 года станут доступными более сотни региональных сервисов.