Силовики задержали ректора Казанского федерального университета Гафурова

Ильшат Гафуров Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщил «КП-Казань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как предположил собеседник издания, задержание может быть связано с делом о заказном убийстве, которое было совершено еще в 1990-х годах или делом, связанном с коррупцией. Гафурова доставили самолетом в Москву.

В пресс-службе вуза указали РБК на отсутствие официальной информации о задержании и отказались от комментариев.

Ранее Московский городской суд оставил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, отклонив жалобу его адвокатов на продление ареста. До этого Сергей Зуев не признал свою вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предполагается, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».