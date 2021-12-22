Украина установит противотранспортные рвы на границе с Россией

На Украине установят противотранспортные рвы на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госпогранслужба Украины сообщила, что в Сумской области недалеко от границы с Россией установят противотранспортные рвы.

- В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что механизированная инженерная группа использует специальную технику, прокапывает ров и насыпает вал. Пограничники считают, что это станет дополнительным препятствием для незаконного проникновения в страну.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении». До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США.