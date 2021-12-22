В 2022 году каждая третья российская компания планирует повысить сотрудникам зарплату

Каждая третья российская компания в 2022 году планирует платить своим сотрудникам больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждая третья российская компания предполагает повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году. Об этом пишет Прайм, ссылаясь на результаты аналитического исследования Центра стратегических разработок.

Мониторинг Центра охватил почти 10 тысяч компаний, представляющих крупный, средний и малый бизнес в РФ. Каждая пятая из этих компаний (22%) предполагает в 2022 году расширить штат, но не более, чем на 10 %. Каждая третья компания планирует увеличить заработную плату в пределах 11%.

Год назад ЦСР проводил подобное исследования. По его итогам 64% компаний ожидали в 2021 году роста выручки и прибыли, но в конце года оказалось, что реализовать эти ожидания удалось лишь половине из них.

В Центре считают, что и в 2022 году заявленные ожидания компаний могут реализоваться едва ли наполовину. В ЦСР объясняют это выросшим из-за пандемии уровнем неопределенности.

А вот по данным исследования SuperJob в 2022 году 55% россиян рассчитывают на повышение зарплаты, еще 26% ожидают карьерного роста, как сообщалось ранее на kp.ru.