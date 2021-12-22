Захарова заявила, что у Германии нет юридического права для запрета вещания RT через спутник

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова заявила об отсутствии у Германии юридических оснований для запрета вещания телеканала RT через спутник. Во внешнеполитическом ведомства назвали действия немецких властей прямым препятствованием работе журналистов.

- Германия делает все для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов. Это не просто вмешательство, это препятствование работе журналистов самым грубым образом, — заявила она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Захарова напомнила, что спутник, через который собирался вещать канал, является частным, и Берлин не имеет юридического права для запрета вещания.

Напомним, 16 декабря был заблокирован Youtube-канал RT на немецком языке. Это произошло в день запуска канала. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира. Телеканал выясняет причины случившегося. Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что канал должен был работать круглосуточно. Уточнялось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы. Позже Мария Захарова заявила, что не удивлена такому поступку со стороны руководства видеохостинга и назвала бан канала «толченым стеклом, подсыпанным в туфли».