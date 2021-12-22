Российский мультфильм «Боксбалет» попал в шорт претендентов на «Оскар»

Российский мультфильм "Боксбалет" вошел в шорт-лист премии "Оскар". Фото: кадр из мультфильма.

Мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова вошел в список из 15 анимационных короткометражек, претендующих на премию «Оскар». Список опубликован на сайте Американской киноакадемии.

Мультфильм длится 15 минут и рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения. В аннотации к мультфильму сказано, что в нем показаны «контраст между грубым внешним и неочевидным чувственным внутренним, противопоставление формы содержанию, сила воздействия одного на другое и вообще возможность такового влияния». Короткометражка Дьякова уже была отмечена премией «Икар» и признана лучшей в категории анимационных короткометражных фильмов на фестивале «Короче».

В шорт-лист претендентов на звание лучшего анимационного короткометражного фильма вошли также работы режиссеров из Великобритании, Франции, Канады, Южной Кореи.

Ранее на kp.ru cообщалось, что в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» попала картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки», однако в коротком списке претендентов на премию ее нет.