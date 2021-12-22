Однокурсницы девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказали о ее долгах по учебе

Однокурсницы девятилетней студентки рассказали, что Алиса Теплякова не посещает занятия Фото: принтскрин видео.

Одногруппницы девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказали о ее проблемах на учебе из-за долгов.

"Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы", - сообщили девушки изданию Lenta.ru.

Собеседницы добавили, что Алиса ходила на занятия только в первый месяц, а сейчас посещает только лекции по математике. Отмечается, что внутрисеместровые работы, которые дают зачет, девочка также не писала.

Ранее мать девятилетней студентки психфака Наталия заявила, что ее дочери поставили оценку "неудовлетворительно" из-за "фрагментарных" знаний, передает ФАН.

Напомним, отец Алисы напал на завкафедрой в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери. Сотрудники рассказали изданию Life.ru, как прятали преподавателей, которые принимали экзамен у девочки, чтобы ее отец не нанес им увечий.

"Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться", - рассказал пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.