Госдума приняла закон об уголовной ответственности для лихачей на дорогах

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума приняла закон об ужесточении наказания лихачей на дорогах.

Парламентарий отметил, что по вине недобропорядочных водителей погибают или становятся инвалидами другие люди. При этом лихачей не останавливают штрафы.

- Мы ужесточили наказание для злостных нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и были лишены водительских прав. Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу, — написал он у себя в Telegram.

Володин добавил, что наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Для ранее судимых за аналогичное правонарушение — до трех лет.

Политик выразил надежду, что закон поможет защитить здоровье россиян.

Ранее Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра. В тексте документа указано, что от техосмотра освобождаются авто и мототранспортные средства, которые принадлежат россиянам и используются в личных целях. При этом техосмотр остается обязательным для такси, грузовиков и прочего транспорта, используемого для перевоза пассажиров или для служебных целей. Кроме того, техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.