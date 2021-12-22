Госдума одобрила закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра.

В тексте документа указано, что от техосмотра освобождаются авто и мототранспортные средства, которые принадлежат россиянам и используются в личных целях. При этом техосмотр остается обязательным для такси, грузовиков и прочего транспорта, используемого для перевоза пассажиров или для служебных целей. Кроме того, техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра должен обязательно заработать 2022 году. По его словам, это сделает проще жизнь владельцев 50 миллионов транспортных средств, которые не используют свои авто в коммерческих целях.

Ранее Министерство финансов договорилось с профильными ведомствами об изменениях системы ОСАГО. В законопроект планируется внести два ключевых изменения. Первое изменение касается повышения лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза с 500 000 до 2 миллионов рублей. Кроме того, предлагается запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. В ведомстве понимают, что изменения приведут к росту стоимости ОСАГО, но считают эти реформы выгодными. Проект закона планируется подготовить в 2022 году.