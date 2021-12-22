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Политика22 декабря 2021 9:40

Лавров назвал деловой реакцию США на предложения России по безопасности

По словам дипломата, США готовы обсуждать ряд положений в документе
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Глава российского МИД Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал, как западные коллеги отреагировали на предложения по гарантиям безопасности в Европе, созданные РФ. Об этом дипломат рассказал в среду, 22 декабря.

"Реакция со стороны наш коллег - деловая. Была серия разговоров и по итогам очередного контакта согласовано - в начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между переговорщиками", - рассказал Лавров о планах по гарантиям безопасности.

Следующим этапом, по словам главы МИД, будет переговорная площадка для проекта соглашения между РФ и НАТО.

"Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей в наших документах готовы обсуждать. Мы готовы их рассматривать, но нам их не представили", - пояснил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, некоторые недоброжелатели Москвы интерпретируют предложения по гарантиям безопасности в Европе как ультиматум, однако это не так. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделал президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года.