Путин заявил, что предложения по гарантиям безопасности на являются ультиматумом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые недоброжелатели Москвы интерпретируют предложения по гарантиям безопасности в Европе как ультиматум, однако это не так. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделал президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года.

«Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели интерпретируют это как ультиматум. Это ультиматум? Конечно нет», - заявил российский президент.

Путин заявил, что ранее США «обеспечило якобы интересы и безопасность за тысячи км от своей территории», делая это без каких-либо санкций Совбеза ООН. Югославию с

«Под каким предлогом зашли в Ирак? Оружие массового поражения. А потом выяснилось - ошиблись. Ничего себе! Разрушили страну, а это - разведка подвела. Никакого оружия массового поражения не было. А в Сирию как вошли? Санкции Совбеза ООН не было», - заявил глава государства, отметив, что все это происходило «не за тысячи километров, а - у порога нашего дома».

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Как писал сайт kp.ru, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон пока не дал официального ответа, и российская сторона на данный момент видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.