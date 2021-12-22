Песков заявил, что Россия ждет ясной позиции США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет от американских партнеров четких позиций по гарантиям безопасности, которые были разработаны РФ. Об этом официальный представитель Кремля сказал в среду, 22 декабря, в ходе традиционного общения с журналистами.

Как отметил Песков, Россия заинтересована в переговорах по гарантиям безопасности и хочет, чтобы на них обсуждались взвешенные позиции сторон.

"Наши предложения конкретно и предельно четко сформулированы, переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры наши партнеры, наши визави прибудут тоже с четко сформулированными позициями", - сказал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал, как западные коллеги отреагировали на предложения по гарантиям безопасности в Европе, созданные РФ. Об этом дипломат рассказал в среду, 22 декабря.