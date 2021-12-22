Роспотребнадзор и минздрав ЮАР назвали бессмысленным запрет на авиасообщение из-за «омикрона»

Роспотребнадзор и минздрав ЮАР считают, что запрещать авиасообщение между странами бессмысленно, так как "омикрон" уже широко распространился по миру. Фото: REUTERS

В Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения ЮАР считают, что дальнейший запрет авиационного сообщения между странами не поможет предупредить распространение штамма «омикрон», так как тот уже распространился по миру. Об этом говорится в совместном заявлении этих двух ведомств.

«Учитывая распространение штамма «омикрон» по всему миру, который уже был обнаружен в 94 странах, и недавно полученные данные об опасности нового генетического штамма вируса SARS-CoV-2, дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл», - публикует выдержку из документа РИА Новости, отмечая, что документ был распространен южноафриканской стороной.

Ранее на kp.ru сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» по данным на 22 декабря зафиксирован уже в 106 странах мира.

О том, можно ли считать, что «омикрон» взят под контроль в России, kp.ru рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности читайте здесь.