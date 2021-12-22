Лавров заявил, что Россия предостерегает «горячие головы» на Украине от провокаций

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ предостерегает «горячие головы» на Украине от любых провокаций.

- Мы предостерегаем горячие головы. Такие есть и на Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине — сказал дипломат в интервью RT.

Он также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что «русские не хотят войны». Однако РФ готова жестко ответить на любые недружественные шаги, подчеркнул Лавров.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении». До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США.