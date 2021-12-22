Избившие фигуриста Соловьева раскаялись в содеянном

Дмитрий Соловьев Фото: Даниил ОПАРИН

18-летние хулиганы, избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, раскаялись в содеянном. Об этом сообщил источник kp.ru.

- Установлена причастность Яковцева В.М. и Смирнова В.И. к совершению данного преступления, которые в дальнейшем в содеянном раскаялись, — рассказал собеседник издания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дмитрия Соловьева избили в ночь на 21 декабря, когда он заступился за женщин, к которым приставали хулиганы. По словам девушки спортсмена Анны, Дмитрия долго били ногами по голове. К счастью, полиция задержала хулиганов задержали. Как выяснилось, нападавшим по 18 лет. Сейчас фигурист находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы. Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.