Глава СКР взял под контроль расследование избиения фигуриста Дмитрия Соловьева

Глава СКР Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял расследование избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва Дмитрия Соловьева под контроль.

Об этом сообщила пресс-служба СКР. В сообщении говорится, что глава комитета «поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами» о передаче материалов проверку по этому делу «из органов полиции в производство следственных органов».

Ранее сообщалось, что двух подозреваемых в нападении на знаменитого фигуриста доставили в отделение полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дмитрия Соловьёва избили в ночь на 21 декабря, когда он заступился за женщин, к которым приставали хулиганы. По словам девушки спортсмена Анны, Дмитрия долго били ногами по голове. К счастью, полиция задержала хулиганов задержали. Как выяснилось, нападавшим по 18 лет. Сейчас фигурист находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы.