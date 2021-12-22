Лавров назвал неприемлемыми попытки суда в Гааге представить катастрофу с "Боингом" на Украине как государственную проблему

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России раскритиковал попытки суда в Гааге представить дело о крушении "Боинга" на Украине в июле 2014 года как государственную проблему, а не уголовное дело. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу RT.

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии" разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, погибли 298 человек. Совместная следственная группа в 2019 году установила группу из четырех подозреваемых к инциденту, которых обвинили в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Как отметил Лавров, Россия видит попытки создать от процесса впечатление, будто в Гааге рассматривается не уголовное дело, а государственная проблема, так как Москва якобы руководила обвиняемыми в трагедии.

"Это абсолютно неприемлемо и попытки с негодными средствами. Это уголовный по своей сути процесс, в качестве такового мы его и рассматриваем. И, как я понимаю, любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом", - подчеркнул министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ предостерегает «горячие головы» на Украине от любых провокаций.