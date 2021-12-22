В Кремле не согласились со словами США, что Россия нарушает правила ВТО

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны с заявлениями в США о нарушении правил ВТО со стороны РФ.

- Мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, в ежегодном докладе американского представителя на торговых переговорах Кэтрин Тай, подготовленном для конгресса, говорится, что США намерены использовать средства и механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли. По словам Кэтрин Тай, в этом отчете «представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов ВТО, – таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и честная конкуренция».