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Экономика22 декабря 2021 11:31

В Кремле не согласились со словами США, что Россия нарушает правила ВТО

РФ ничего не нарушает в этой области, считает Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны с заявлениями в США о нарушении правил ВТО со стороны РФ.

- Мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, в ежегодном докладе американского представителя на торговых переговорах Кэтрин Тай, подготовленном для конгресса, говорится, что США намерены использовать средства и механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли. По словам Кэтрин Тай, в этом отчете «представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов ВТО, – таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и честная конкуренция».