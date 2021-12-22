Путин поздравил президента Сербии с Новым годом и Рождеством Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил сербского лидера Александара Вучича с наступающими Новым голом и Рождеством. Послание от главы российского государства передал президенту Сербии посол РФ в Белграде Александр Бокан-Харченко.

«Сегодня президент Республики Сербия Александар Вучич принял посла Российской Федерации Александра Бокан-Харченко, который вручил ему письмо президента Владимира Путина с поздравлениями по случаю наступающих новогодних и рождественских праздников», – сообщается на сайте Вучича.

В письме российский лидер отметил, что недавние переговоры между президентами полностью подтверждают твердость стратегического партнерства между Россией и Сербией. Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесную взаимодействие по вопросам двусторонней и международной повестки. Он пожелал Вучичу, его близким и сербскому народу крепкого здоровья, успехов и процветания.

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября 2021 политики провели встречу в Сочи. КПутин договорился с сербским коллегой о цене за поставки газа. Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом, по сравнению с прежним контрактом, цена никак не изменится.