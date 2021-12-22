Financial Times: Шедшие в Азию суда с американским СПГ срочно меняют курс из-за роста цен на газ

Спред между ценами на газ в Европе и Азии вырос до исторического максимума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), направлявшиеся в Азию, начали срочно менять курс. Суда повернули в сторону Европы, где цены на газ вновь обновили рекордные максимумы.

Как пишет Financial Times, цены на СПГ на любом рынке мира в среду, 22 декабря, ниже, чем на главных европейских площадках. Поэтому СПГ выгоднее продать там по стоимости выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Свой маршрут изменили как минимум два танкера из США. Также впервые за много лет осуществит поставку СПГ в Европу Австралия, которая не делала этого с 2009 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость голубого топлива в европейском регионе впервые за время биржевых торгов превысила отметку в 2,3 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.