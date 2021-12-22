Ректору Казанского федерального университета Гафурову предъявлено обвинение в заказном убийстве

Ректор КФУ Ильшат Гафуров Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Следователи предъявили обвинение в заказном убийстве ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову.

«В материалах он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Басманного районного суда Москвы.

Обвинение требует заключить Гафурова под стражу, добавили в суде.

Как писал сайт kp.ru, во среду, 22 декабря, сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Источник «КП-Казань» в правоохранительных органах предполагает, что задержание может быть связано с делом о заказном убийстве, которое было совершено еще в 1990-х годах или делом, связанном с коррупцией. Гафурова доставили самолетом в Москву.

Напомним, ранее Московский городской суд оставил под арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. До этого он не признал свою вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.