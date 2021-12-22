Жительница Тюмени вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта

Суд признал брак фиктивным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюмени суд с подачи прокуратуры Калининского округа развел 32-летнюю жительницу города и 24-летнего мигранта из Азербайджана. Молодожены женились каждый со своим расчетом, но ведомство такой союз не одобрило.

– Мужчина предложил горожанке заключить фиктивный брак для получения разрешения на временное проживание в России. За это он обещал сделать ремонт и помогать деньгами. После того, как женщина согласилась, брак зарегистрировали, – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как гласит статья Федерального закона, если иностранец вступает в брак с тем, кто имеет место жительства в России, то ему выдается разрешение на временное проживание без учета квоты. Однако брак признают фиктивным, если оба супруга или один из них не намеревались создать семью.

В итоге, суд удовлетворил иск прокуратуры и признал брак между тюменкой и гражданином Азербайджана недействительным. Аннулируют и актовую запись о заключении брака. Решение суда пока не вступило в законную силу, передает «НашГород».

Отметим, что это не первый подобный случай в Тюменской области. И ранее тюменки женились на гражданах ближнего зарубежья – в основном, как и в этом случае, ради ремонта и денежного вознаграждения. Также жители областной столицы не прочь прописать у себя гостей: за это они брали чисто символическую плату в размере одной тысячи рублей.