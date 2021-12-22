Опрос: за год россияне стали на 23 процента больше доверять вакцинам от COVID-19

Россияне стали больше доверять вакцинам от ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 23 процента увеличилось за год доверие россиян к вакцинам от коронавируса. Это установил Институтом современных медиа MOMRI в ходе опроса, проведенного по заказу телеканала «Доктор».

Вакцинам доверяют 60 процентов россиян, тогда как год назад об этом заявляли только 37 процентов опрошенных, приводит данные исследования ТАСС. Причем россияне заявили о доверии как отечественным вакцинам, так и препаратам зарубежного производства.

Количество тех, кто не доверяет любым вакцинам от коронавирусной инфекции, снизилось за год с 53 до 34 процентов. Среди опрошенных от 60 лет и старше больше тех, кто отдает предпочтение отечественным вакцинам.

Больше всего людей, заявивших о доверии к вакцинам, среди москвичей и жителей городов-миллионников. Недоверчивых больше всего в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Более половины россиян знают, что надо делать в случае заражения COVID-19 и только 8 процентов заявили, что совсем не представляют, что делать.

«Отмечается также корреляция с доходом - чем обеспеченнее респонденты, тем увереннее они себя чувствуют», - добавляют авторы опроса.

Ранее сообщалось, что вакцина от ковида включена в Национальный календарь прививок. Что это значит, читайте здесь.