Ученые из РФ и ЮАР выяснили, что "омикрон" быстро распространяется среди молодых пациентов и детей

Новый штамм коронавируса "омикрон" быстро распространяется среди молодых пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые России и ЮАР выяснили, что новый штамм коронавируса "омикрон" быстро распространяется среди молодых пациентов. Особенно восприимчивы к новой мутации COVID-19 дети, заявили эксперты.

Как сообщили в среду, 22 декабря, в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией по итогам совместной миссии ученых РФ и ЮАР, "омикрон" особенно заразен для молодых людей.

"Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV-2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы)", - цитирует сообщение ученых ТАСС.

Отмечается, что клиническая картина при "омикроне" выглядит как симптомы гриппа или бессимптомное течение болезни.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения ЮАР считают, что дальнейший запрет авиационного сообщения между странами не поможет предупредить распространение штамма «омикрон», так как тот уже распространился по миру. Об этом говорится в совместном заявлении этих двух ведомств.