Мишустин назвал целью правительства кардинальное улучшение жизни россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны. Об этом глава правительство сообщил в среду, 22 декабря, на встрече с членами экспертного совета при кабмине.

"Наша главная цель – кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, ну и в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей", - сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что для властей важно получать обратную связь людей и бизнеса, чтобы понимать, все ли делается правильно. Такой подход, считает Мишустин, нужен для принятия эффективных решений.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что мультфильм «Смешарики» можно считать гимном детства современного поколения российских детей.