Стали известны подробности дела мальчика-лунатика, которого нашли босиком и в трусах у школы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи диагностировали легкое обморожение ног у мальчик-лунатика, которого нашли босиком в одних трусах при температуре минус 20 градусов возле школы.

Около полуночи мать ребенка обнаружила, что мальчика нет в комнате, при этом его вещи были на месте. Родители бросились на поиски и у подъезда встретили прохожих, которые несли ребенка, укутанного в куртку. Сам третьеклассник позже рассказал, что очень испугался, когда пришел в себя. Родители уже решили поставить на окна решетки и поменять дверные замки.

Знакомые характеризуют семью крайне положительно. По их мнению, родители уделяют детям максимум внимания, рассказали сайту mk.ru в правоохранительных органах.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о девочке-лунатике, которая упала из окна 12-го этажа и выжила. Не обнаружив ночью ребенка, мать не на шутку встревожившись и выглянула в открытое настежь окно, увидев внизу их единственного ребенка.