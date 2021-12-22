Мишустин заявил, что власти принимают меры для сдерживания цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти в курсе роста цен на ряд товаров в стране. По словам главы правительства, в связи с этим принимается ряд системных мер, чтобы сдержать подорожание товаров.

Как отметил Мишустин в среду, 22 декабря, на заседании экспертного совета, правительство ежедневно получает большой объем информации по данной проблеме.

"Мы понимаем, что цены дорожают, инфляция в основном импортируемая, и внимательно это мониторим. У меня каждый день информация из абсолютно разных источников... в первую очередь, это корзина продовольственная, конечно же, цены на металлоконструкции... Мы системно стараемся принимать эти меры, но ситуация очень непростая", - признался премьер-министр.

Мишустин отметил, что правила, которые влияют на экономику многих стран, также оказывают воздействие и на Россию. Особенно если некоторые государства нарушают макроэкономические параметры.

"Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, - плата за открытость экономики", - сказал Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны. Об этом глава правительство сообщил в среду, 22 декабря, на встрече с членами экспертного совета при кабмине.