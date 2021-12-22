В Российском союзе автостраховщиков сообщили, что отказов в выплате по ОСАГО без техосмотра не будет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что после отмены техосмотра у водителей без диагностической карты не будет проблем с выплатами по ОСАГО из-за ее отсутствия.

"Пострадавший в ДТП получает выплату по ОСАГО вне зависимости от состояния транспортного средства его и виновника. По закону об ОСАГО страховая компания может предъявить регрессное требование к виновнику ДТП, автомобиль которого был неисправен, только если страховая компания докажет, что причиной ДТП явилась именно техническая неисправность автомобиля виновника аварии", - заявили в организации изданию "Газета.ru".

Специалисты отметили, что ранее распространяемая в СМИ информация о невыплате по ОСАГО в случае отсутствия диагностической карты не соответствует действительности.

Напомним, Государственная Дума отменила обязательный техосмотр автомобилей. Принятый парламентариями закон вступает в силу 22 августа 2021 года.