Начальники генштабов России и США обсудили вопросы безопасности Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил вопросы региональной безопасности с главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марком Милли.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли поговорил сегодня по телефону с начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым. Военное руководство обсудило вызывающие озабоченность вопросы региональной безопасности», – сообщается на сайте Объединенного комитета.

Главы Генштабов условились не разглашать детали своей беседы, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 17 декабря 2021 МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.