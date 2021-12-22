Росстат: капуста, картофель и морковь стали лидерами по росту цены среди продуктов за 2021 год

За неделю цены стали выше на ряд товаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за 2021 год. Лидером по росту цен оказалась капуста - за последнюю неделю, с 14 по 20 декабря, она выросла в цене на 4,8%, а за весь год - на 131,7%.

Также в лидерах по годовому подорожанию картофель, который прибавил в цене 55,5% и морковь, которая стала дороже на 30,8%, пишет ТАСС.

При этом за неделю выросли цены на ряд других продовольственных продуктов. Например, огурцы подорожали на 4,2%, помидоры на 1,5%, гречка - на 1,1%.

Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1,3%, в том числе в 77 субъектах РФ - на 0,1-4,9%. В трех субъектах цены не изменились. В пяти субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-0,6%.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти в курсе роста цен на ряд товаров в стране. По словам главы правительства, в связи с этим принимается ряд системных мер, чтобы сдержать подорожание товаров.