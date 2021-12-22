Песков прокомментировал блокировку российских СМИ за рубежом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с блокировкой российских СМИ за границей выглядит как «ковбойская реальность», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение медиарегулятора Германии исключить из вещания в Европе телеканал RT DE.

«Все делают все что хотят. Такая у нас «ковбойская реальность». В ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий», – сказал пресс-секретарь президента России в интервью НТВ.

Как отметил Песков, блокировка целого телеканала противоречит «европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ, всему, чему можно». Тем не менее на Западе на такие мелочи внимания не обращают, сказал представитель Кремля.

Напомним, блокировка телеканала RT DE произошла в четверг, 16 декабря, в день запуска канала. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира. Телеканал выясняет причины случившегося. Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что канал должен был работать круглосуточно. Уточнялось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы.