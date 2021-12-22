Минэкономразвития заявило, что годовая инфляция в России ускорилась до 8,22%

За неделю с 14 по 20 декабря инфляция составила 0,32% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минэкономразвития России опубликовало новый обзор "О текущей ценовой ситуации". Как отмечается в документе, инфляция в России с 14 по 20 декабря ускорилась до 8,22% в годовом выражении. Неделей ранее она составляла 8,11%.

Как отмечают в ведомстве, за неделю продовольственные товары выросли в цене на 0,54%. Непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,23%. Бензин подорожал на 0,22%.

Также Минэкономразвития обращает внимание на возобновление роста цен в секторе туристических и регулируемых услуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти в курсе роста цен на ряд товаров в стране. По словам главы правительства, в связи с этим принимается ряд системных мер, чтобы сдержать подорожание товаров.