Умер Дмитрий Зимин, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия»

Основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Умер основатель телекоммуникационной компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Он скончался в возрасте 88 лет.

Сын Зимина – Борис Зимин – в своем Facebook сообщил, смерть наступила в результате болезни раком. Предприниматель скончался в Швейцарии в среду, 22 декабря.

Дмитрий Зимин окончил в 1957 году Московский авиационный институт, после которого поступил на должность инженера в Проблемную лабораторию, организованную при кафедре профессора Михаила Неймана. В 1962 году начала работать в Радиотехническом институте Академии наук СССР. Спустя 30 лет организовал группу технических экспертов внутри Радиотехнического института по разработке сотовой телефонной связи.

В 1992 году Зимин основал компанию «Вымпелком-Коммуникации». Также он известен своей благотворительной деятельностью, в частности, как создатель фонда поддержки фундаментальной науки «Династия».