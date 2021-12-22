Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19». Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

«22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19», разработанный в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России», – сообщается на сайте агентства.

Как отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, особенностью «Мир-19» является то, что препарат работает на генном уровне, то есть избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.

Напомним, ранее Скворцова сообщила, что препарат «Мир-19» эффективен против нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». По ее словам, ФМБА ставило задачу разработать противовирусные этиотропные препараты, которые бы независимо от появления новых мутаций оставались бы универсальными. Как отметила глава агентства, «Мир-19» как раз является таким средством.