Вильфанд: Аномальные морозы начнут отступать от Москвы днем 23 декабря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После необычайной стужи прошлой ночью москвичам и гостям столицы уже не стоит опасаться аномальных морозов: днем в четверг, 23 декабря, температура воздуха в столице поднимется до -11 – -13°C, а к субботе потеплеет до минус пяти – семи градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневная температура в четверг еще тоже низкая, но уже минус 11 – 13 градусов, а это уже веселее. Дальше пойдет повышение температуры. Эту погоду нельзя назвать теплой, но по отношению к этим редким морозам…» - сказал он в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд отметил, что «сейчас говорят, что молодежь не помнит такой настоящей зимы, однако старики тоже не помнят».

«Говорят, что 50 лет назад такие морозы были типичны – ничего подобного. Мы, метеорологи, опираемся на климатические данные, когда о глобальном потеплении еще не говорили, и даже по сравнению с этими показателями погода очень холодная – двузначные аномалии. Бывало холоднее, конечно, но ситуация все-таки редкая», - пояснил глава Гидрометцентра.

В пятницу днем, по его словам, столбики термометров будут уже показывать от десяти до восьми градусов мороза, а в субботу пойдет снег, но больше семи градусов мороза не ожидается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, синоптики обещают «идеальную» новогоднюю ночь в Москве – ни оттепелей с мокрым снегом, ни трескучих сибирских морозов, а перед 31 декабря ожидается небольшой снегопад, который только «освежит белизну снежного покрова и добавит новогоднего настроения пейзажу».