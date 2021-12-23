В Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 подали напряжение на котлы

В Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1. Фото: ГУ МЧС по республике Бурятия

В Улан-Удэ активно работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии на ТЭЦ-1, специалисты уже подали напряжение на котлы. Об этом в видеообращении к жителям города сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Пока это превентивные меры, мы разворачиваемся чтобы ликвидировать последствия. Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется, чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию», - сказал он.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что городские власти готовы к отселению людей в случае неблагоприятной ситуации, потому что тогда отопление может быть отключено примерно в тысяче домов, а на улице трескучий мороз, температура ниже -22°C. По словам мэра, «сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ».

«Нам надо запустить в работу в течение шести – семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения», - уточнил Шутенков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью в столице Бурятии произошло возгорание на ТЭЦ-1, в связи с аварией объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня. Причиной стало короткое замыкание на теплоэлектроцентрали, в результате загорелась электропроводка, были отключены четыре котла и два турбогенератора.