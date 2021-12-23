Экс-глава СБУ Смешко предложил вернуть Украине Крым в обмен на неприсоединение к НАТО

Украинский генерал предлагает не вступать в НАТО в обмен на Крым и Донбасс Фото: REUTERS

Киевским властям следует выдвинуть России пакет условий, в обмен на которые страна возьмет на себя обязательство не вступать в НАТО, заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24".

"В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины", - подчеркнул генерал.

Также следует принять дополнение к Будапештскому меморандуму, в котором будут оговорены конкретные действия в случае "политического, экономического, военного, не только ядерного давления", утверждает Смешко.

При этом Украина должна оставить себе право заключать двусторонние военные соглашения с любыми странами, которые желают сотрудничать со страной, уточнил экс-глава СБУ.

Как ранее писал сайт kp.ru, втягивание Украины в Североатлантический альянс может привести к появлению в республике ракетных комплексов, способных в кратчайшие сроки нанести удар по России, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как отметили в российском МИД, на Западе вопрос о членстве Украины в НАТО переводят в сферу интересов исключительно Киева и Брюсселя, в то время как у альянса есть обязательства в отношении "неделимости безопасности в Евроатлантике и на всем пространстве ОБСЕ". В ведомстве напомнили, что НАТО, согласно Хартии европейской безопасности, не может "укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".