МИД РФ предупредил об опасных последствиях втягивания Украины в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Втягивание Украины в Североатлантический альянс может привести к появлению в республике ракетных комплексов, способных в кратчайшие сроки нанести удар по России, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», – сказано в комментарии на сайте ведомства.

Как отметили в российском МИД, на Западе вопрос о членстве Украины в НАТО переводят в сферу интересов исключительно Киева и Брюсселя, в то время как у альянса есть обязательства в отношении «неделимости безопасности в Евроатлантике и на всем пространстве ОБСЕ». В ведомстве напомнили, что НАТО, согласно Хартии европейской безопасности, не может «укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств».

Как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме после переговоров американского и российского президентов заявили, что Джо Байден не давал обещаний Владимиру Путину о том, что Украина останется вне НАТО.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО, проводя военные учения на Украине, постепенно подминает ее под себя.