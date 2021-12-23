Правительство России разрешило регионам определять тарифы за электроэнергию

Кабмин разрешил регионам РФ определять тарифы за электроэнергию Фото: Александр ГЛУЗ

Российское правительство разрешило региональным властям самим устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.

Россиянам, которые превысят этот лимит, придется платить большему тарифу, пишет газета «Коммерсант». Однако пока методика вычисления этих лимитов не разработана.

В ФАС и Минэнерго убеждены, что реформа не приведет к росту цен на электроэнергию, она лишь пресечет злоупотребление льготными тарифами со стороны граждан. В ведомствах уточнили, что тарифы будут определяться, опираясь на прогнозы социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки жителей России.

В конце сентября 2021 года Правительство поручило ряду ведомств проработать вопрос об усилении адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Как предполагается, социально незащищенным категориям будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов ЖКХ сверх инфляции. Тарифы собираются довести до экономически обоснованных. Тарифы планируют устанавливать, исходя из стоимости ремонта, а также модернизации инфраструктуры.

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