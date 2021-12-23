В МИД сообщили, что Россия ждет ответ США по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ уже направила США предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности.

- За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны, — сказал дипломат в интервью журналу «Международное право».

Он напомнил, что Россия уже готова к переговорам. Рябков допустил, что Соединенные Штаты не сразу приступили к диалогу из-за Рождества. Дипломат считает, что переговоры должны начаться сразу после Нового года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности в Европе. В частности, они договорились о том, что все последующие переговоры Вашингтона с Москвой по этому вопросу будут проходить с участием Брюсселя. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров дипломатов. Отмечается, что «госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».