Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности в Европе. В частности, они договорились о том, что все последующие переговоры Вашингтона с Москвой по этому вопросу будут проходить с участием Брюсселя.
Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров дипломатов. Отмечается, что «госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».
«Они согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза», - подчеркивается в пресс-релизе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Это два документа, переведенные на несколько языков.
Накануне Блинкен заявил, что в США сочли часть предложений Москвы неприемлемыми. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.
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