Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности в Европе. В частности, они договорились о том, что все последующие переговоры Вашингтона с Москвой по этому вопросу будут проходить с участием Брюсселя.

Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров дипломатов. Отмечается, что «госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».

«Они согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза», - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Это два документа, переведенные на несколько языков.

Накануне Блинкен заявил, что в США сочли часть предложений Москвы неприемлемыми. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия обнуляет итоги холодной войны: Украина не войдет в НАТО, а у наших границ не должно быть ракет

Москва сделала Вашингтону и Брюсселю предложение, от которого очень сложно отказаться (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности).