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Происшествия23 декабря 2021 7:57

Суд арестовал двух студентов, избивших олимпийского чемпиона Соловьева

Напомним, спортсмена избили 21 декабря 2021 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Арестованы два студента, избившие студента Соловьева

Арестованы два студента, избившие студента Соловьева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Москвы арестовал двух 18-летних студентов, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

- С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Данные ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дмитрия Соловьева избили в ночь на 21 декабря, когда он заступился за женщин, к которым приставали хулиганы. По словам девушки спортсмена Анны, Дмитрия долго били ногами по голове. К счастью, полиция задержала хулиганов задержали. Как выяснилось, нападавшим по 18 лет. Сейчас фигурист находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы. Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Злоумышленники раскаялись в содеянном.