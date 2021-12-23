Синоптик Вильфанд рассказал о 30-градусном морозе в Подмосковье

В Москве 22 декабря похолодало Фото: REUTERS

В среду, 22 декабря, температура в Московской области местами опустилась до минус 30 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Подмосковье было примерно на 13-15 градусов ниже нормы. Не рекордные, но редкое явление, - уточнил синоптик. - Самая низкая температура была в Черустях (Московская область) - минус 30 градусов".

По его словам, в Москве было немного теплее – столбики термометров показывали до 20,1 градуса ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что рекордный мороз для 22 декабря составляет минус 36,3 градуса, так что минувший мороз еще далеко не рекордный.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о редкой алмазной пыли в небе над Москвой. Метеоролог уточнил, эксперты называют такое явление "ледяные иглы".