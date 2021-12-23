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Происшествия23 декабря 2021 8:17

Наркоман избил 16-летнего сына бойца ММА Дацика в Москве

СК РФ по Москве организовал проверку
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик

Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчина в состоянии наркотического опьянения избил 16-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика. Об этом рассказал источник kp.ru.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Нижней Сыромятнической улице. По словам собеседника издания, злоумышленник в неадекватном и агрессивном состоянии напал на 16-летнего сына спортсмена и его друга, после чего скрылся.

Пострадавших с множественными ушибами доставили в местную детскую больницу. Следственный комитет РФ по Москве организовал проверку произошедшего.

Напомним, 21 декабря двое 18-летних студентов избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева после того, как спортсмен заступился за свою девушку. Сейчас фигурист находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Позже появилась информация, что суд Москвы принял решение арестовать злоумышленников.