Наркоман избил 16-летнего сына бойца ММА Дацика в Москве

Вячеслав Дацик Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчина в состоянии наркотического опьянения избил 16-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика. Об этом рассказал источник kp.ru.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Нижней Сыромятнической улице. По словам собеседника издания, злоумышленник в неадекватном и агрессивном состоянии напал на 16-летнего сына спортсмена и его друга, после чего скрылся.

Пострадавших с множественными ушибами доставили в местную детскую больницу. Следственный комитет РФ по Москве организовал проверку произошедшего.

Напомним, 21 декабря двое 18-летних студентов избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева после того, как спортсмен заступился за свою девушку. Сейчас фигурист находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Позже появилась информация, что суд Москвы принял решение арестовать злоумышленников.